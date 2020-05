Pescara, nome nuovo per l'attacco: piace Frediani del Parma

Ancora di proprietà del Parma, l'esterno offensivo romano Marco Frediani, classe 1994, potrebbe riabbracciare il campionato cadetto. Il giocatore, attualmente in forza alla Sambenedettese in prestito secco, piace infatti e non poco alla dirigenza del Pescara. Stando a quanto riportato da TuttoC.com la buona riuscita dell'operazione sarebbe possibile, in virtù dei buoni rapporti tra il Parma e il club abruzzese - rapporti consolidatisi anche nelle ultime sessioni di calciomercato.