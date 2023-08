ufficiale Monterosi, innesto d'esperienza in attacco: ecco l'ex Parma Frediani

Il Monterosi Fc comunica l’arrivo di Marco Frediani, giocatore esperto e con un passato in Serie B con le maglie del Parma e dell’Ascoli.

Frediani ha avuto stagioni importanti in C con l’Ancona, l’Alessandria e la Sambenedettese trovando più volte la via delle rete e in alcuni casi con prodezze di pregevole fattura che continuano ad essere apprezzate sul web dagli appassionati del calcio spettacolo. Classe 1994, con 178 centimetri di altezza, Frediani è un giocatore di indiscusso talento e uno dei migliori costruttori di gioco della Serie C.

“Riteniamo di aver potenziato la nostra proposta offensiva e ci aspettiamo da Frediani giocate in grado di richiamare attenzione da tutti. La ricerca del bel gioco e della qualità sono tra i primi obiettivi del nostro modo di vedere il calcio. Stiamo portando avanti un calciomercato teso al miglioramento costante della rosa per un Monterosi in grado di affrontare a testa alta piazze prestigiose e blasonate”, così il presidente Mauro Fusano.