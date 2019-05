Pescara, occhi sugli attaccanti Lanini e Di Grazia per la prossima stagione

Il Pescara guarda in Serie C per rinforzare l’attacco della prossima stagione. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport i profili individuati dal club abruzzese sono quelli di Eric Lanini, classe ‘94 dell’Imolese, e Andrea Di Grazia, classe ‘96 del Catania. Proprio quest’ultimo sarebbe il favorito per vestire di biancoazzurro la prossima stagione.