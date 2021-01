tmw Arezzo, domani firma Di Grazia. Arriva in prestito dal Pescara

Operazione in uscita per il Pescara, che cede in prestito secco Andrea Di Grazia all’Arezzo. Un rinforzo per la squadra toscana con il ds De Vito già all’opera su più fronti. E domani sarà il giorno di Di Grazia.