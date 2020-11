Pescara, Oddo: "Asencio giocatore importante". I convocati: Ceter out, ma rientra Galano

“Attacco? Asencio e Ceter sono giocatori completamente diversi, con caratteristiche opposte. Al primo non si possono chiedere le ripartenze di prepotenza che fa il primo, però ha maggiore presenza in area di rigore ed è più forte di testa. È un giocatore importante e lo sfrutteremo per quelle che sono le sue caratteristiche”. Ha parlato così Oddo in conferenza stampa del dualismo in attacco fra le due prime punte con Ceter che però sarà assente nella trasferta di Ferrara.

Sono 24 i calciatori convocati da mister Oddo. Rispetto all’ultima sono assenti Jraosynski e Guth in difesa dove però rientrano Ventola, Bocchetti e Antei. In attacco out Ceter e Belloni, ma rientrano Galano e Riccardi.

Portieri: Fiorillo, Alastra, Radaelli

Difensori: Balzano, Masciangelo, Scognamiglio, Ventola, Bellanova, Bocchetti, Antei, Nzita

Centrocampisti: Fernandes, Busellato, Valdifiori, Diambo, Maistro, Crecco

Attaccanti: Asencio, Di Grazia, Galano, Riccardi, Capone, Vokic