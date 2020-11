Pescara, Oddo sul futuro: "Non mi dimetto, la scelta spetta alla società"

Intervenuto nel post-partita di Pescara-Pordenone, il tecnico degli abruzzesi Massimo Oddo ha così commentato l'ennesima caduta dei suoi, la settima in stagione.

Sul futuro e sulle possibili dimissioni:

"Della società non ho visto nessuno. Sono andato direttamente negli spogliatoi - ammette il mister ex Udinese e Perugia, come riportato da Pescarasport24 -. Io non mi dimetto: lo farò se la situazione non dovesse cambiare quando avrò tutti a disposizione. Certe decisioni spettano alla società".