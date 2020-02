vedi letture

Pescara, passo falso all'esordio (in panchina) per Bojinov: espulso per insulti. Rischia 2 turni

“Bojinov? Siamo felici di averlo, si è presentato in maniera positiva e con grande umiltà, Non può giocare 90 minuti, ma può essere importante per qualche spezzone e può essere decisivo”. Così parlava il tecnico Nicola Legrottaglie alla vigilia della sfida fra il Pescara e il Crotone (finita per con un netto 4-1 a favore dei calabresi). Per capire cosa potrà dare il bulgaro però bisognerà aspettare però marzo visto che contro l’Ascoli (e probabilmente anche Spezia) l’attaccante sarà squalificato, pur senza aver ancora esordito. Alla sua prima panchina con il Pescara infatti Valeri Bojinov non ha trovato di meglio da fare che farsi espellere per qualche protesta troppo colorita nei confronti del quarto uomo.

Un eosrdio non certo memorabile per l’attaccante, né per tutti coloro che si aspettavano dal bulgaro un altro contributo. Un passo falso che certo non ha reso felice l’ambiente Pescara e che costringerà Bojinov a lavorare ancora più duramente per dimostrare che può ancora dare qualcosa al nostro calcio, e al club che ha puntato su di lui dopo un paio di mesi di inattività, e non lasciare come ricordo un’espulsione senza essere neanche entrato in campo.