© foto di Lorenzo Ansaldi

Secondo quanto riferito da Il Messaggero il Pescara starebbe guardando anche all’estero per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome nuovo che la società biancoazzurra sta valutando è quello di Roman Bezjak, classe ‘89 in forza all’APOEL Nicosia, che può giocare in tutti i ruoli d’attacco e che in questa stagione ha trovato poco spazio con la maglia dei ciprioti (11 presenze – senza reti – di cui ben sette fra Champions ed Europa League).