Il tecnico del Pescara Bepi Pillon ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Padova: “Abbiamo provato varie soluzioni per sostituire Balzano e dobbiamo valutare come sta Campagnaro che deve convivere coi problemi muscolari e se sta bene gioca sicuramente. Gravillon? Può fare anche il terzino destro. Ho inoltre valutato Pinto, Perrotta e Ciofani per la fascia mancina. Purtroppo non ci volevano tutte queste defezioni in difesa, ma sono certo che chi giocherà farà la sua parte. - continua Pillon come riporta Pescarasport24.it - Mi aspetto un Padova che non ci concederà alcuno spazio, a gennaio hanno fatto una rivoluzione inserendo tanta gente esperta nella rosa. Sarà una delle partite più difficili da affrontare, servirà molta pazienza, ma noi siamo pronti e cercheremo di arrivare al risultato attraverso il nostro gioco. Obiettivi? Vado per gradi visto che siamo a due punti dalla salvezza, poi penseremo ai play off che sono il prossimo step e non possiamo nasconderci”.