“Ringrazio tutti, società, giocatori, tifosi, soprattutto Repetto (responsabile dell'area tecnica del Pescara, ndr) che mi ha sempre sostenuto nei momenti meno propizi. La mia esperienza termina qui. Mi dispiace tanto. Questa è una delle più grandi delusioni della mia carriera”. Bepi Pillon commenta così, con grande amarezza, la sconfitta in semifinale col Verona di Aglietti.

“Un episodio ha determinato il corso degli eventi. Il primo tempo non è andato come avrei voluto - ha concluso Pillon dopo aver annunciato il suo addio - non era un’indicazione quella di stare bassi. Il merito è stato dell’avversario senza dubbio di spessore”.