Pescara-Pordenone 0-2, le pagelle: Fernandes, rosso che pesa. Diaw-gol

Pescara-Pordenone 0-2

Marcatori: 24' Diaw, 58' Berra

Pescara

Fiorillo 5,5 - Poteva far meglio sul secondo gol, per il resto respinge come può le occasioni capitate agli avversari.

Balzano 6 - Lancia bene Galano, soprattutto nel primo tempo. Per il resto, è l'ultimo ad arrendersi in difesa.

Bocchetti 5 - Commette qualche errore, soprattutto - assieme ai compagni di reparto - sul primo gol del Pordenone.



Jaroszynski 5,5 - Fa meglio quando si sgancia in avanti, piuttosto che quando si trova costretto tra i tre centrali.

Bellanova 5 - Non si vede mai, se non su qualche pallone all'indietro. Non la sua performance migliore.

Dal 66' Memushaj 5,5 - Prova a dar geometrie, ma l'espulsione di Fernandes chiude la gara per i suoi.

Fernandes 4,5 - Bene nel primo tempo, con delle scivolate millimetriche che fanno ripartire spesso i suoi. Poi commette una ingenuità clamorosa che gli costa il rosso e la sufficienza in pagella.

Valdifiori 5 - Troppi palloni in orizzontale, come d'altronde gli era stato chiesto da Oddo. Ne risente, però, sia la manovra che la sua prestazione.

Dal 67' Busellato 5 - Entra e pronti-via commette subito un fallo. Non incide.



Crecco 6 - L'unico a crederci e a battersi sempre assieme a Galano: dà tanto, ma i suoi non lo assistono.

Dall'89' Nzita sv -

Vokic 5 - Impalpabile, non si rende mai pericoloso ed esce senza lasciare il segno.

Dal 67' Di Grazia 6 - L'ultimo ad arrendersi, anche in 10. Prova a far salire i suoi, che non lo assistono.

Maistro 5 - Troppo impreciso e mai veramente nel vivo della manovra offensiva.

Galano 6,5 - Due grandi occasioni nel primo tempo, altrettante le parate miracolose di Perisan. In un ruolo non suo, fa quello che può con tanto impegno.

Dall'80' Riccardi sv -



Pordenone

Perisan 7 - Miracoloso due volte su Galano ed una su Bocchetti. Portiere di categoria superiore.

Berra 7 - Chiude la gara, e favorisce coi suoi movimenti anche il primo gol. Gran prestazione.

Vogliacco 6,5 - Copre benissimo sulle sortite offensive avversarie, non rischiando mai.



Camporese 6 - Un po' duro nei contrasti, ma si fa rispettare. Lavora benissimo con il compagno di reparto.

Falasco 6 - Oggi si disimpegna bene nelle due fasi davanti al suo ex allenatore, mettendo anche buoni palloni per l'attacco.

Magnino 6 - Il ragazzo di Pordenone offre un gran contributo, facendo il suo e senza mai esagerare.

Dal 90' Zammarini sv -

Calò 7 - Regista vero, come se ne vedono pochi in Italia. A ciò abbina un gran tiro e una corsa non indifferente.

Pasa 6,5 - Non è un titolare fisso della squadra, ma quando gioca dà sempre un contributo importantissimo risultando sempre tra i migliori in campo.

Dal 72' Rossetti 6 - Accompagna la manovra, favorendo i disimpegni neroverdi.

Ciurria 6 - Forse si vede un po' troppo poco rispetto ad altre circostanze: manca in fase di conclusione, ma fa da elastico tra attacco e centrocampo.

Dal 90' Scavone sv -

Musiolik 6,5 - Tocca sul gol di Diaw, ma non abbastanza da assegnargli la marcatura. Altra gara da incorniciare, però, per il polacco.

Dal 77' Mallamo sv -

Diaw 7 - Ad inizio gara sembra aver le polveri bagnate, ma poi smentisce tutti siglando il gol che indirizza la gara.