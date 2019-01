© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Pescara in questa finestra di mercato invernale si prepara a cambiare volto a parte dell’attacco con due ingressi e altrettante uscite. Per il ruolo di esterno offensivo il nome caldo è sempre quello di Amato Ciciretti, classe ‘93 in forza al Parma e di proprietà del Napoli. È lui il sogno degli abruzzesi che con tutta probabilità saluteranno Ferdinando Del Sole, classe ‘98, richiesto dal Cosenza. Per il ruolo di prima punta, con Gaetano Monachello che dovrebbe approdare alla Cremonese e Andrea Cocco possibile partente, si continua a sondare il nome di Gianluca Scamacca del Sassuolo, ora al Pec Zwolle in Olanda. Ma, come riferisce Tuttosport, il primo a essere tesserato sarà l’uruguayano Santiago Bellini, in prova da diverse settimane, che prenderà a breve il passaporto italiano.