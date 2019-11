Pescara, Repetto: "Mercato di gennaio? Ad oggi non toccherei nulla"

Ospite di Rete8 il ds del Pescara Giorgio Repetto ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo mercato di gennaio: "Per De Col nessuno mi ha contattato. Non mi è mai piaciuto, in quel ruolo siamo copertissimi. Circa gli attaccanti, sono contento di quelli che abbiamo. Oggi non toccherei nulla. La Mantia? Lo scorso anno si poteva prendere. Oggi è complicato. Melchiorri? A lui sono molto affezionato ma credo che il Perugia non lo cederebbe mai a una diretta concorrente. Comunque è prematuro parlare di mercato"