Pescara, la ricostruzione potrebbe essere affidata a Repetto e Druda

Secondo quanto riferito dal Messaggero la ricostruzione del Pescara in Serie C (gli abruzzesi sono virtualmente retrocessi anche se la matematica ancora non li condanna NdR) potrebbe essere affidata a due dirigenti già a libro paga, ma che nell'ultimo anno sono rimasti ai margini. Si tratta dell'ex direttore sportivo Giorgio Repetto e dello scout Roberto Druda. Il primo ha ancora un anno di contratto e non avrebbe paura di ripartire dalla Serie C per riportare subito il club abruzzese in cadetteria.