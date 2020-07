Pescara, Repetto: "Servono sette punti. Rammarico? Le 11 gare senza Fiorillo in porta"

vedi letture

Dai microfoni di Rete8 il ds del Pescara Giorgio Repetto ha parlato della situazione in casa del Delfino dopo la scelta di esonerare Nicola Legrottaglie e affidare la panchina ad Andrea Sottil: “Più o meno siamo messi come due anni fa. Servono 7 punti. Sottil conosce il mestiere. Il rammarico? 11 gare senza Fiorillo. Avremmo avuto 4/5 punti in più. L’imperativo è battere il Perugia ? No bisogna fare di tutto per vincere ma niente per perdere. Cosmi è un amico. Abbiamo una visione simile della vita. Buon allenatore. Entrambi, forse, siamo un po’ stagionati".