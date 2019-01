Pescara, ritorno di fiamma per Eguelfi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Pescara torna su Fabio Eguelfi per rinforzare la propria linea difensiva. Dopo averlo cercato in estate, col giocatore che poi finì all’Hellas dove non ha trovato però spazio, il club abruzzese è tornato a bussare alla porta dell’Atalanta per il terzino classe ‘95. Lo riferisce Sky Sport.