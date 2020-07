Pescara, sarà ricorso contro la stangata a Galano: si tenta di ridurre le tre giornate

Tre giornate di squalifica "per avere, al 24° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con violenza un avversario con una manata al volto": questo il referto del giudice sportivo, che ha stangato Cristian Galano dopo la gara di Venezia. Ma il Pescara, club dell'attaccante non ci sta, e ha preannunciato reclamo.

Come riferisce rete8.it, infatti, in attesa di ricevere gli atti, che si aspettano in giornata, il Delfino ha chiesto il procedimento d’urgenza, con il ricorso che sarà curato dall’avv. Flavia Tortorella.