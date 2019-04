© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gravillon e Campagnaro infortunati, Scognamiglio squalificato. In casa Pescara, in vista della sfida contro il Carpi, scatta l’emergenza difensiva con ben tre centrali su cinque assenti. Un’emergenza che spalanca le porte a un calciatore giovane e promettente (classe 2000) come Davide Bettella che in questa stagione non ha ancora trovato spazio da quando è arrivato a gennaio in Abruzzo. Ora la sua occasione è arrivata e in casa degli emiliani sarà lui quasi certamente a far coppia con Marco Perrotta, un primo scorcio del Pescara che verrà visto che Bettella è arrivato in prestito per 18 mesi dall’Atalanta e nella prossima stagione potrebbe trovare maggiore spazio nelle rotazioni. Lo riporta Pescarasport24.it.