© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il difensore del Pescara Gennaro Scognamiglio ha parlato ai microfoni del sito ufficiale in vista della sfida di play off contro l’Hellas Verona: “Si tratta di una finale anticipata, sappiamo di affrontare una squadra forte e in salute. Ci dobbiamo preparare alla battaglia ed essere bravi a ad affrontarla al meglio cercando di fare risultato già nella gara d’andata. - continua Scognamiglio – Spero di riprendermi con il Pescara quello che ho perso nell’annata col Trapani. Ma prima battiamo il Verona e poi penseremo alla finale”.