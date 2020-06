Pescara, Scognamiglio e Pucciarelli a parte: domani tamponi e allenamento alle 17.30

Continua la preparazione dei biancazzurri presso il centro sportivo Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Divisi in gruppi, con una prima attivazione effettuata in palestra, i ragazzi di mister Legrottaglie si sono ritrovati sul terreno in erba del centro sportivo per una sessione di lavoro incentrata su tattica e tiri in porta. Lavoro differenziato per il difensore Gennaro Scognamiglio e l’attaccante Manuel Pucciarelli, mentre continua il suo percorso Andrea Di Grazia con il calciatore prossimo al rientro in gruppo. Si resta in attesa di notizie per Marco Tumminello, che fuori sede, attende l’esito degli esami strumentali. Domani sono previsti i Tamponi presso la struttura Ekk Hotel con personale sanitario, subito dopo, trasferimento presso il centro sportivo Delfino Training Center per la seduta di lavoro posticipata al pomeriggio con inizio ore 17,30 rigorosamente a porte chiuse.