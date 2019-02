© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il difensore del Pescara Gennaro Scognamiglio ha parlato in vista della sfida contro il Padova nel prossimo turno: “Sono felice che la squadra sia tornata a vincere contro il Crotone, un avversario non semplice da affrontare. Il rigore su Spolli c’erà, ma prima c’era pure un fallo di Pettinari su Balzano. Poi il Pescara ha fatto la partita e cercato di portare a casa il risultato, potevamo anche segnare qualche gol in più, ma va bene così. - continua il centrale come riporta Tuttopescaracalcio.com - Con l’atteggiamento giusto possiamo giocarcela con tutti, ma dobbiamo ragionare sul breve visto che ora ci sono tre gare ravvicinate che potranno essere decisive. Padova? Ha cambiato tanto ed è tornato Bisoli in panchina, sanno di venire su un campo difficile e noi dobbiamo dimostrare il nostro valore e che meritiamo la classifica che abbiamo”.