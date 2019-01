© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Rete 8 il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha replicato alle parole di Donato Di Campli, agente di José Machin, che si era lamentato del mancato utilizzo del centrocampista contro il Livorno: “Di Campli è un amico, però i procuratori devono stare al loro posto. Non sono loro a fare le formazioni e non sono loro a guardare gli allenamenti dei giocatori in settimana. - spiega Sebastiani come riporta Tuttopescaracalcio.com - Machin non è stato escluso perché deve essere venduto, è una scelta tecnica del mister che ha deciso di tenerlo fuori come altri suoi compagni".