Pescara, Sebastiani fa i conti: “Attuale il protocollo costerà circa 150mila euro”

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato a Il Centro del ritorno in campo e dei costi da sostenere: “Attuare il protocollo costerà circa 150mila euro. - continua il numero uno abruzzese guardando anche al futuro - Il Pescara, al momento, è una delle poche società in serie B ad essere in regola con tutti i parametri necessari per l'iscrizione al campionato”.