Pescara, Sebastiani: "Fatta per Antei. Melchiorri non arriverà"

Ospite di PescaraSport24 il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto sul mercato che attende il Delfino nell'ultima settimana di trasferimento: "Drudi al Cesena? Al momento non si muove. Se dovesse dirmi che vuole andar via, prima di cederlo dovrei prendere un altro difensore. Antei e Tuia? Per Antei è fatta. Su Tuia non lo so. Rategui per l'attacco? Lo stiamo valutando mentre per Melchiorri posso dire che non tornerà. Una ciliegina sul mercato? Potrebbe essere un difensore forte o un terzo attaccante".