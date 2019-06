Pescara, Sebastiani: "Scelto Zauri in trenta secondi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della conferenza stampa di presentazione di Luciano Zauri a Pescara, anche il numero uno del Delfino Daniele Sebastiani: "Intanto voglio ringraziare chi ha guidato finora il Pescara cioè Bepi Pillon - si legge su TuttoPescaraCalcio -. Per quel che riguarda Zauri, sapete che è stato un nostro pensiero non da oggi: lo abbiamo scelto in trenta secondi. Stiamo dando la squadra in mano a uno che ha fatto tanto calcio come giocatore e che ha anche l’esperienza per allenare la prima squadra dopo i successi con la Primavera".