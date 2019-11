Pescara, Sebastiani: "Serie A? Non ci facciamo venire le vertigini"

Dopo il successo contro l'Empoli, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha dichiarato: "E' stata una serata bellissima perchè la squadra si è espressa sui livelli delle ultime partita in casa, contro una corazzata come l'Empoli. Non abbiamo rischiato nulla, per me abbiamo vinto 2-0 perchè il loro gol era in netto fuorigioco. Potevamo fare anche qualche gol in più con Crecco se fosse stato più lucido. Grande partita del Pescara - riporta Tuttopescaracalcio.com -. Questa è una squadra con valori, poi sono opinabili. Il Pescara non è la cenerentola di questo campionato che se trova l'assetto giusto può dire la sua. Gli obiettivi? Mi viene sempre l'orticaria se si parla di salvezza. Il Pescara ha giocato una grande partita, il secondo gol l'ha costruito Borrelli, Machin ha fatto una partita straordinaria. Ma tutto il Pescara ha giocato alla grande dove non ha rischiato nulla, se no per qualche sbavatura nostra. Sul mercato, la tifoseria chiede un'attaccante? Il calcio è bello perchè ognuno può dire la sua. Il campo ci può smentire o dare ragione. I tifosi hanno il diritto di dire quello che vogliono, noi sappiamo benissimo cosa ci può serivire, noi abbiamo due direttori, noi non possiamo sentire la critica, saranno gli addetti ai lavori a dire cosa ci servirà. Faggiano del Parma ha parlato di prolungare la collaborazione? Ci conosciamo dai tempi del Siena, siamo amici e il rapporto è buono cosi come tutti i dirigenti del Parma. I tre ragazzi che sono arrivati dal Parma stanno facendo molto bene. Serie A? Non ci facciamo venire le vertigini, parliamo solo di orticaria".