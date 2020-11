Pescara, Sebastiani: "Servono 11 milioni. Pavanati? Quando sarà pronto, tratteremo"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fissato il prezzo di vendita del club: “Servono 11 milioni di euro. Per avere le mie firme servono fideiussioni per 8 milioni e per fare una fideiussione di questo livello bisogna avere un capitale davvero importante, senza contare che la banca deve avere credibilità con alla spella un patrimonio di almeno 50 milioni di euro. - spiega Sebastiani a Il Messaggero parlando anche di Pavanati – Non c’è bisogno di risentirci, quando sarà pronto ci chiamerà e allora ci siederemo al tavolo per trattare. L’ho conosciuto tre mesi fa, ha manifestato la volontà di acquistare il Pescara e io l’ho incontrato per dirgli quali erano le condizioni. Siamo in attesa che lui possa soddisfare le nostre condizioni anche se sappiamo che è difficile vendere un club calcistico. Non non abbiamo urgenza di cedere, ma se arriverà chi può soddisfare le mie condizioni farà felice la società e i tifosi perché darà garanzie sul futuro”.