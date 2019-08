Pescara, Sebastiani: "Siamo contati, servirà una mezzala"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della vittoriosa amichevole contro il Pineto, in casa Pescara è patron Daniele Sebastiani, attraverso le telecamere di rete8.it, a fare il punto della situazione sulla squadra:

"Con molta probabilità servirà una mezzala, per numero proprio, con l'uscita di Brugman e l'infortunio di Ta Bi, considerando poi che Melegoni sarà pronti diciamo dopo il 15 settembre, siamo contati, dobbiamo fare il girone di andata quindi la mezzala arriverà. Sottil? Se Montella ha detto che gli piacerebbe lavorarci, credo che cercherà di fargli trovare spazio a Firenze, ha fatto un pre campionato di livello quindi ci punteranno. L'assenza di Marras? Sono anche scelte tecniche, se il nuovo allenatore ritiene che può far parte del progetto, per noi rimane, ha un altro anno di contratto, in caso contrario si guarderà intorno".