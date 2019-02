Pescara, Sebastiani: "Vittoria importante, ora ci divertiamo"

Fonte: Tuttopescaracalcio.com

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato nel post partita il successo del Delfino contro il Padova: "Il Pescara ha fatto una buona partita anche se potevamo fare qualche gol in più. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare le tante occasioni avute, ma questa è una vittoria importante".

Sugli obiettivi della stagione: "Stiamo qui e dobbiamo divertirci, questo significa provarci. Continuando a vincere si può guardare avanti. In questo campionato ogni squadra può vincere e perdere. Il Lecce oggi vinceva e ha preso quattro gol. Noi ci siamo tolti il primo dente, quello di mantenere la categoria, ora ci divertiamo".

Bisoli se l'è presa anche con lei: "Dovrebbe pensare a fare l'allenatore. Anche all'andata ha fatto casino e al ritorno ha fatto peggio. Se poi le squadre pensano di vincere le partite facendo teatro non ce la faranno mai".

Cambio di modulo decisivo? "Non mi attribuisco nessun merito perchè l'allenatore è bravo e sa cosa fare in campo. Lui è stato bravo a fare i cambiamenti giusti".

Palladino è in arrivo? "Assolutamente no, abbiamo tanti giocatori e non ne abbiamo bisogno".

Oggi c'erano numeri bassi allo stadio, gli spettatori: "Siamo questi, inutile prendersela. Noi a Pescara siamo questi, più avanti saremo di più con le belle giornate. Quest'anno credo i tifosi non possano fare di più. Chi ha voglia di seguire la squadra c'è sempre, chi deciderà di esserci più avanti va bene lo stesso".

Sulla prossima partita a Benevento: "E' importante contro una delle favorite per la vittoria finale. Andremo li senza paura come sempre".