Pescara, si avvicina la cessione societaria. C'è un gruppo lombardo all'orizzonte

vedi letture

Sarebbe sempre più vicino il passaggio di proprietà del Pescara. Nelle ultime ore infatti, come rivela Pescarasport24.it ci sarebbe stata un’accelerazione nelle trattative con una holding lombarda con sede a Milano, e quotata in borsa, che sarebbe prossima a dare il via al closing per la società di proprietà di Sebastiani. Il gruppo sarebbe già presente nel mondo del calcio, e dello sport generale, italiano nelle vesti di sponsor.