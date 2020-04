Pescara, si lavora al riscatto di Clemenza e al rinnovo dei prestiti di Tumminello e Pucciarelli

Pescara all’opera sul fronte dei prestiti in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Il Centro la dirigenza del Delfino in questi giorni di stop forzato starebbe lavorando in particolare su tre piste: due portano al rinnovo dei prestiti di Marco Tumminello dall’Atalanta e Manuel Pucciarelli dal Chievo Verona, mentre la terza al riscatto a titolo definitivo di Luca Clemenza dalla Juventus per il quale il giocatore ha già trovato un accordo di massima con la società abruzzese per un contratto fino al 2023.