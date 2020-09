Pescara, si lavora per Zampano e Dionisi. Ma il Frosinone spara alto

Il Pescara guarda con grande interesse in casa Frosinone per rinforzare difesa e attacco. Gli obiettivi degli abruzzesi sono il laterale Francesco Zampano, sarebbe un ritorno, e l’attaccante Federico Dionisi. Lo riferisce Tuttofrosinone.com spiegando che al momento c’è distanza fra le parti visto che i ciociari chiedono 670mila euro, pagabili entro il 2022, per il terzino e 500mila per la seconda punta, anche se si potrebbe arrivare a un compromesso con il Pescara che potrebbe versare 850mila euro per i due cartellini. Cifre che restano comunque fuori dalla portata per il club di Sebastiani.