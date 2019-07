© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tornato all’Atalanta dopo l’esperienza al Lecce nella seconda parte di stagione, Marco Tumminello, attaccante classe ‘98, è pronto per un nuovo prestito in Serie B. Si tratta del Pescara che da tempo è sulle sue tracce e conta di averlo già per il ritiro di Palena. Come riporta Pescarasport24.it il club abruzzese avrebbe spinto sull’acceleratore per chiudere il prima possibile una trattativa ben avviata cercando di trovare la giusta formula del trasferimento che sarà probabilmente in prestito con diritto di riscatto e controriscato e premio di valorizzazione.