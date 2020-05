Pescara, Sognamiglio: "Cosmi mi voleva a Perugia. Io sono felice di aver rinnovato"

In collegamento via Zoom con gli studi di Rete8 Gennaro Scognamiglio, difensore del Pescara, ha parlato del suo presente e futuro al Delfino: “E’ il mio secondo anno a Pescara e mi sono trovato fin da subito bene. Ringrazio la società per il rinnovo che mi è arrivato, un motivo d’orgoglio perché non ero in scadenza. Voglio ripagare la fiducia sul campo. Le sirene del Perugia a gennaio? Era Cosmi che mi voleva con lui. Ho un grande rapporto con lui e mi avrebbe voluto. Io però non avevo intenzione di spostarmi da Pescara. E spero di rimanerci a lungo”.