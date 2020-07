Pescara, Sottil: "Importante era vincere, ora dipenderà tutto da noi"

Il Pescara vince 1-0 contro il Livorno e si giocherà tutto all'ultima giornata. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore degli abruzzesi, Andrea Sottil. Ecco quanto riportato da Pescara Sport 24: “Per noi era importante vincere, ci dà una boccata di autostima e fiducia ed i risultati ci hanno favorito, adesso dipenderà da noi. Sono contento per i ragazzi e prepareremo la gara di Verona. In questo momento mi rendo conto che possa subentrare un po' di paura perché non arriva il gol, dobbiamo giocare con disinvoltura e andremo a Verona per salvarci. Spero che questa vittoria ci possa dare una boccata d’ossigeno ed una svolta. Basta una partita non giocata benissimo vinta ed i risultati che ti girano a favore che possono sbloccare la testa".