© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Riccardo Sottil, attaccante del Pescara arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina. "Il Pescara ha chiesto il rinnovo del prestito? Significa che sto facendo bene. Pescara è una piazza importante, dove si lavora bene. La crisi della Fiorentina? Difficile dirlo da fuori, sono stagioni che vanno così: l’anno scorso la tragedia di Davide Astori che ha sconvolto tutti, quest’anno non so. Eppure le cose erano cominciate bene. Fa male vedere che rischia la retrocessione una squadra che doveva andare in Europa"