© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo attaccante del Pescara Marco Tumminello ha parlato nel corso di una diretta Facebook organizzata da Il Centro dei suoi obiettivi, e di quelli della squadra, per la stagione che sta iniziando: “Sono prontissimo e felice di essere qui a Pescara. Vogliamo partire subito forte centrando un risultato positivo a Salerno. Vengo da un anno in cui ho giocato poco e in passato sono stato un po' sfortunato con gli infortuni, ma ora voglio rilanciarmi e spero di ripetere le gesta di attaccanti come Immobile, Lapadula e Mancuso. Sopratutto mi piacerebbe imitare la stagione del primo. - continua l’attaccante – Il nostro obiettivo sono i play off e possiamo giocarcela senza paura. Zauri? è stato un grande calciatore ed è un giovane allenatore. Per questo sa come porsi con i calciatori e ha le idee chiare inoltre è una persona diretta che ha instaurato un ottimo rapporto con noi giovani”.