Pescara, ultimatum da una cordata per la cessione della società. Polito futuro ds?

vedi letture

Durante la sosta del campionato potrebbe arrivare il passaggio di proprietà in casa Pescara. Secondo quanto riferito dal TGR Abruzzo la trattativa fra Sebastiani e il gruppo acquirente (di cui ancora non si conosce il nome, ma che è rappresentato nel ruolo di intermediario da un noto agente) potrebbe entrare nel rettilineo finale che porterebbe al closing nel corso della prossima settimana. In nuovi acquirenti infatti stanno cercando di stringere i tempi, tanto da aver dato un ultimatum al club abruzzese, per acquisire il pacchetto di maggioranza da Sebastiani, che resterebbe inizialmente con una quota di minoranza per gestire la transizione, tanto da aver individuato in Ciro Polito il profilo a cui affidare la gestione tecnica del club una volta chiuso il passaggio di proprietà.