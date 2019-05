Pescara, una stagione in chiaroscuro. Ripartire senza rivoluzioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è chiusa, nel modo più amaro, l'avventura del Pescara ai playoff. L'errore di Scognamiglio che è valso il rigore decisivo a favore dell'Hellas ieri sera rappresenta, per certi versi, la sintesi perfetta della stagione del Delfino.

Bravo e a tratti bello, ieri sera come per una parte della stagione, il Pescara si è inceppato nel momento decisivo del campionato. L'aver messo a referto una vittoria nelle ultime sei giornate di stagione regolari bruciano tantissimo, così come le tante occasioni non capitalizzati contro gli scaligeri all'Adriatico.

Adesso per il Delfino serve ripartire. Con un nuovo tecnico, visto che il rinnovo per Giuseppe Pillon era garantito solo in caso di promozione, e con una nuova rosa. Tanti talenti, Mirko Antonucci in testa, torneranno alle rispettive società d'appartenenza e al presidente Daniele Sebastiani servirà ricostruire una squadra senza pero depauperare l'esperienza di questo campionato.

Serve talento, ma anche esperienza e una quantità maggiore di cinismo. Per trasformare almeno una parte dei 13 pareggi stagionali in vittorie, decisive per la classifica. E decisive, magari, per una promozione diretta.