Pescara, Zauri: "Sappiamo che la squadra va completata in attacco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’allenatore del Pescara Luciano Zauri ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partenza per il ritiro di Palena: "Sappiamo tutti che la squadra va completata, specie in attacco, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista. Faremo tutto con tranquillità, fermo restando che prima arrivano i rinforzi e meglio è. Ma il tempo per fare le cose con criterio c'è. Borrelli? Ha molta voglia di fare e non ha paura di niente, però necessita di molto tempo. Galano? E' un giocatore forte, di qualità, che ama giocare esterno a piede invertito ma che può fare anche la seconda punta. Brugman? E' tranquillo, motivato. Lo conosco perfettamente perchè con lui ho giocato: è un ragazzo eccezionale, il capitano della squadra e non si discute. E' chiaro che se dovesse andare via poi dovremo rimpiazzarlo, ma ora il problema non si pone. Esterno sinistro? Al momento ne abbiamo due, Elizalde e Del Grosso, per cui siamo coperti. Se dovesse uscire un difensore centrale, invece, chiederei alla società di intervenire sul mercato".