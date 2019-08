© foto di Federico Gaetano

Alla viglia della sfida contro la Salernitana il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha fatto il punto sulla propria squadra: “Rispetto a Empoli cambierà qualcosa in difesa e ho qualche dubbio in mezzo al campo. Maniero ha recuperato la condizione ed è convocato, mentre saranno assenti Vitturini e Crecco oltre lo squalificato Scognamiglio. Modulo? 4-3-3- o 4-2-3-1 dipende da chi sceglierò di schierare in campo, mentre per il 4-3-1-2 al momento manca il trequartista nonostante l’arrivo di Kastanos che è un giocatore diverso da quello che avevo allenato perché ora è più una mezzala che può giocare anche come play. È duttile e ha qualità, ma è arrivato da poco e deve ambientarsi ed entrare nei nostri schemi. Mercato? Sicuramente deve arrivare un altro esterno alto, poi stiamo cercando di completare il reparto difensivo e se troveremo una soluzione interessante in mezzo proveremo a chiuderla. - continua Zauri come riporta Pescarasport24.it - La sfida a Ventura è quella a un maestro, riconosci facilmente le sue squadre perché giocano sempre un calcio propositivo e sa dare la sua impronta fin dalle prime uscite. Per me è un onore e un piacere sfidare un grande tecnico come lui alla mia prima. Serie A? Le favorite sono le squadre retrocesse e poi c’è il Perugia. Noi abbiamo rinnovato totalmente la squadra e se troveremo la quadratura possiamo fare bene, ma non è giusto fare proclami al momento, sarebbe sbagliato fare false promesse"