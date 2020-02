© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di seriebnews.com, è intervenuto mister Giuseppe Pillon: "Cosenza? Non sono mai stato contattato dal club calabrese. Ho avuto contatti con altri club, invece, come Livorno ed Ascoli. I toscani hanno scelto poi Tramezzani, ma noi eravamo già d’accordo. Dopo una giornata di colloqui, la sera poi fui contattato da Spinelli che mi comunicava la scelta di un altro tecnico. Anche con l’Ascoli, ho avuto lunghe chiacchierate con il presidente Pulcinelli, avevo dato la mia disponibilità e avevamo trovato anche l’intesa economica. Poi hanno scelto Stellone e non si è fatto più nulla. Anche il Trapani aveva fatto un tentativo prima di virare su Castori. A Trapani, forse, l’aspetto economico ha inciso, la società ha ritenuto che chiedessi troppo. Tuttavia, rispetto le loro scelte, ne prendo atto e vado avanti”.