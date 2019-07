Pisa, ancora affari col Sassuolo: in arrivo Pinato e Giani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maxi affare in via di definizione fra Sassuolo e Pisa. Oltre a Marin e Meroni, di cui abbiamo scritto in precedenza, sono da registrare altri movimenti fra i due club. Gli emiliani infatti gireranno ai nerazzurri anche il centrocampista Marco Pinato, classe ‘94, in prestito secco e l’attaccante Elia Giani, classe 2000, a titolo definitivo come rivela Sky Sport.