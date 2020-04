Pisa, Caracciolo: "Ripresa? Non è chiaro cosa succederà. Spiace non aver giocato il derby"

Il difensore del Pisa Antonio Caracciolo intervistato da DAZN ha parlato di come sta vivendo questo periodo di isolamento causato dall'emergenza Coronavirus: “In questo momento la sveglia è alle 8 del mattino perché mio figlio mi tira giù dal letto, poi stiamo un po' sul balcone e alla fine troviamo qualcosa da fare fra pitturare e impastare. A mezzogiorno si pranza e poi quando alle 14:00 va a dormire inizio a sfidare mio fratello alla Playstation, tre partite nel pomeriggio e una secca la sera. Mentre alle 16:30 inizio l'allenamento seguendo il programma che ci hanno dato. - continua Caracciolo parlando poi del possibile ritorno in campo - Spero che si possa tornare a giocare anche se ancora non è chiaro cosa succederà ed è la salute di tutti la prima cosa da prendere in considerazione. Qui a Pisa ho trovato un bellissimo gruppo, sono stato accolto bene e anche con il mister e la società si è creato unbel clima. Mi è dispiaciuto soltanto non giocare il derby con lo stadio pieno, so che i nostri tifosi lo aspettavano e lo preparavano da tanto, sarebbe stato bello“.