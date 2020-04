Pisa, Corrado: "Campionato d'estate grande opportunità a livello televisivo"

Dalle pagine del sito SportMediaset.it arrivano alcune dichiarazioni del presidente del Pisa Giuseppe Corrado sul momento attuale del calcio italiano, ancora in attesa di capire se sarà possibile o meno riprendere a giocare: “Non possiamo fare previsioni ma abbiamo l’obbligo di fare tutti gli scenari possibili, dai migliori ai peggiori per poi avere la possibilità di scegliere l’opzione più adatta. Se parliamo di ripartenza dobbiamo dire che noi in Serie B siamo avvantaggiati perché il nostro campionato si è fermato alla nona giornata di ritorno (più avanti di due turni rispetto alla Serie A) e ci basterebbero 40 giorni per finire il torneo. Playoff compresi. Teniamo conto anche che nessuna squadra della nostra categoria è in lizza per la Coppa Italia”.

Sul tema della prosecuzione dei tornei in estate inoltrata il numero uno del club toscano ha poi spiegato: “Un campionato tra giugno e luglio, per esempio, potrebbe creare molto interesse a livello televisivo. Anche se a porte chiuse, le partite potrebbero riscuotere grande interesse. Teniamo conto che la stagione prossima si potrebbe calendarizzare con un certo agio perché i Mondiali del 2022 in Qatar si svolgeranno in inverno”.