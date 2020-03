Pisa, Corrado: "Il derby? Dovremo essere motivati come se i nostri tifosi fossero presenti"

vedi letture

Sulla scelta del Governo di chiudere le porte alle manifestazioni sportive il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Tirreno: “Quella che stiamo vivendo in Italia è una situazione di grande emergenza ed era normale attendersi una decisione del genere. La scelta di Conte è sacrosanta e la Lega B ha applicato altrettanto buon senso. La casualità ha voluto che la prima partita senza pubblico fosse proprio il derby, la sfida che esalta maggiormente la fantasia dei tifosi. Dispiace perché questo è un derby storico e molto conosciuto in tutta Italia. Il Pisa dovrà essere motivato come se i nostri tifosi fossero lì a sostenerci come sempre. Giocheremo soprattutto per loro“. Corrado poi rivela una possibilità: “Stiamo cercando di trovare un accordo per trasmettere la partita in chiaro“.