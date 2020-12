Pisa, Corrado sul caso Marconi-Obi: "Non accettiamo lezioni da società pluripenalizzate"

vedi letture

Dopo il pareggio contro il Chievo Verona Giovanni Corrado, dg del Pisa, è intervenuto ai microfoni di 50 Canale per fare il punto sull'esperienza in nerazzurro della sua famiglia e sul momento del club: "Sono stati anni lunghi con tanti momenti belli ed alcuni brutti. La retrocessione del 2017, forse sbagliando, non la sentiamo tanto nostra: i punti di penalizzazione furono decisivi e quando acquistammo il club sapevamo che non ci sarebbero stati comminati. Pensavamo che stabilizzare una società avrebbe portato benefici alla squadra, invece quella valutazione fu errata ma se siamo qua oggi è anche per quello. Adesso guardiamo avanti e pensiamo ai prossimi 4 anni“.

Il dirigente neroazzurra analizza poi il momento del Pisa: “C’è stata una crescita nelle ultime gare ma eravamo e siamo convinti delle potenzialità della squadra. In alcuni momenti ci sono state critiche verso squadra ed allenatore secondo me eccessive, nel periodo in cui i risultati non arrivavano ci sono stati anche alcuni condizionamenti. Ci siamo compattati e come società siamo stati vicino a loro, eravamo convinti che con il lavoro i risultati sarebbero arrivati e auspichiamo di continuare così. I ragazzi ci tengono tanto, i tifosi lo sanno e ci stanno vicino: ci saranno ancora momenti delicati ma tutti devono rimanere vicino alla squadra: non è solo la società ma tutto l’ecosistema che aiuta il Pisa“.

Corrado poi ha analizzato il silenzio scelto nelle ultime settimane dal club: “Non è un silenzio stampa ma la volontà di fare quadrato tra di noi perché abbiamo ritenuto importante rimanere al nostro interno. Determinate invenzioni e strumentalizzazioni che nei momenti di difficoltà infastidiscono, per quello che hanno fatto questi ragazzi e questo staff qualche jolly in più gli sarebbe dovuto. La volontà di cercare il pelo nell’uovo e strumentalizzare situazioni negative porta a parlare o scrivere troppo“.

Infine arriva anche un commento sul presunto caso di stampo razzista che ha coinvolto l'attaccante del Pisa Marconi e il centrocampista del Chievo Joel Obi: “Siamo una società seria e abbastanza rispettata, che realmente da importanza a valori importanti come quelli etici e di fair play. L'arbitro non ha sentito nulla, la procura federale non ha sentito nulla, i microfoni televisivi non hanno sentito nulla. Il battibecco c’è stato ma non ci sono stati insulti, soprattutto a sfondo razziale, ma forse il Chievo negli ultimi anni non è stato un esempio per questo e non ci facciamo dare lezioni da una società pluripenalizzata negli ultimi anni“.