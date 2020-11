Pisa, D'Angelo: "A Reggio non sarà semplice per nessuno, determinanti i cambi"

Il Pisa batte in rimonta la Reggina conquistando la prima vittoria in campionato. Questa la disamina del tecnico dei toscani Luca D’Angelo al termine del match: “Avevamo fatto meglio prima del loro gol creando tre buone occasioni per segnare, poi alla prima situazione sono passati in vantaggio ma nel secondo tempo siamo stati bravi a mantenere la calma quando loro sono rimasti in dieci”.

Stasera il Pisa ha ripreso il suo percorso?

“La squadra non mi è dispiaciuta nemmeno con Monza e Cremonese, fin qui abbiamo sbagliato soltanto il secondo tempo di Empoli e quello di Salerno, per il resto abbiamo fatto sempre la nostra parte”.

Si può dire che la panchina è stata decisiva?

“Ho a disposizione giocatori che possono subentrare e fare bene. Oggi tutti e cinque i subentranti sono stati determinanti, chi è entrato ha messo in grande difficoltà la Reggina”.

Quanto è importante questo successo?

"Serviva vincere perché la squadra sentiva la pressione di non averlo ancora fatto. Ci siamo riusciti su un campo difficile dove non sarà semplice per nessuno. Per questo dobbiamo essere molto soddisfatti".