Pisa, D'Angelo: "Buonissima partita, il Chievo ha meritato il pareggio"

Luca D'Angelo

Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, commenta nella sala stampa del Bentegodi il 2-2 col Chievo: “Un po’ di rammarico c’è perchè eravamo sul 2-0 e abbiamo anche rischiato di fare il terzo gol però il Chievo alla fine ha meritato il pareggio che è arrivato su due tiri da fuori. La squadra ha disputato una buonissima partita se consideriamo che l’anno scorso eravamo in Serie C e molti giocatori gialloblu erano in A. Ci sta di soffrire in alcune circostanze. Due cambi su tre sono stati dovuti a problemi fisici, probabilmente qualcun'altro avrebbe avuto bisogno di respirare però non è stato possibile. Abbiamo vinto un campionato con grande entusiasmo e ci siamo approcciati a questa categoria con la giusta mentalità che è quello di stare nel miglior modo possibile in campo. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione che in Serie B se sbagli vieni punito però stiamo facendo un grande campionato. Adesso abbiamo un’altra partita che dobbiamo affrontare con la voglia di mettere in difficoltà l’Empoli che è un’altra squadra che punta a vincere il campionato. Credo che con la spinta dell’Arena ce la possiamo fare”.