Pisa, D'Angelo: "Non arriva il top player, ma preferisco la fame alla fama"

Prima ufficiale per il Pisa, ed esordio con vittoria nel match di Coppa Italia per i nerazzurri, che, battendo il Potenza 3-0, si è regalato il terzo turno con il Bologna. A margine del match, questo il commento di mister Luca D'Angelo:

"È ovviamente importante, nel percorso di lavoro tattico, ripartire con il solito gruppo, Aya poi già mi conosceva, quindi questo può essere un vantaggio. La squadra ha fatto un buon ritiro, in un clima sereno, ma cominciare nelle partite ufficiali non è mai semplice, per altro contro una formazione ben allestita, ci siamo riusciti e va bene così: abbiamo avuto tante occasioni, la squadra ha prodotto molto e fatto una discreta partita, ma non dobbiamo però farci prendere dall'euforia. Asencio? Lui e Pinato sono ancora indietro dal punto di vista della preparazione, saranno presto alla pari con gli altri. Nel corso del ritiro abbiamo puntato molto sulla Potenza e sull'aerobica, ora siamo meno brillanti ma c'era bisogno di questa preparazione per il campionato, primo obiettivo. Chiaro che conta anche la Coppa, comunque. Il Bologna? Cercheremo di vincerla per passare il turno, il fattore campo è dalla nostra e può pareggiare ciò che ci divide da una squadra forte e di categoria superiore".

Nota poi al mercato: "Dobbiamo sfoltire la rosa, ma la società ha dato ampie rassicurazioni sul fatto che arriveranno rinforzi. Certo, non aspettiamoci il top player, ma preferisco la fame alla fama".